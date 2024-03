Na Morzu Czerwonym ruch statków zmalał o połowę

W 2023 roku przez Kanał Sueski przepłynęło około 26 000 statków. Masowce stanowiły 28 proc. ogółu w ruchu, a następnie tankowce (24 proc.) i kontenerowce (23 proc.). W ujęciu brutto tonażu, największy udział miały kontenerowce (43 proc.), a następnie tankowce (23 proc.) i masowce (19 proc.).

Tonaż statków wpływających do Zatoki Edeńskiej spadł o ponad 70 procent między pierwszą połową grudnia 2023 r. i pierwsza połową lutego 2024 r. Tymczasem tonaż statku przepływa przez Przylądek Dobrej Nadziei wzrósł o 60 procent. Do 18 lutego 2024 r. około 621 kontenerowców przekierowywało tę trasę Przylądek Dobrej Nadziei.

Połączone kanały

Szacuje się, że w 2023 roku 22 proc. światowego morskiego handlu kontenerami będzie przechodzić przez Kanał Sueski. Jest on ważnym źródłem dochodów w walutach obcych Egiptu, w poprzednim roku przyniósł 9,4 miliarda dol. roku budżetowego, co odpowiada 2,3 proc. PKB Egiptu w 2023 roku.

Według doniesień kryzys na Morzu Czerwonym spowodował 40-procentowy spadek przychodów Kanału Sueskiego. Pogarszająca się sytuacja w Egipcie może mieć negatywne skutki uboczne inne kraje regionu, takie jak Etiopia i Sudan.

W przypadku Kanału Panamskiego tranzyty maleje od dwóch lat. Przez ten kanał odbywa się zwykle ponad 13 000 tranzytów rocznie, co stanowi on prawie 5 procent światowego handlu. Jednak liczba tranzytów przez Kanał Panamski spadła ze średniej dziennej wynoszącej 36 przejść do 22. Pod koniec października 2023 roku ogłoszono, że liczba tranzytów będzie zmniejszała się etapowo do 18 dziennie do lutego 2024 roku, co stanowi połowę średniej.