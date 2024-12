Czy akcje HHLA pozostaną na giełdzie?

Pod nadzorem niemieckiego regulatora giełdowego spółka MSC wykupiła większość z ok. 30 proc. akcji, które znajdowały się na giełdzie; 18 proc. odkupi w przyszłości od miasta Hamburg, więc Hamburg pozostanie większościowym udziałowcem HHLA. Odkupienie udziałów od miasta nastąpiło po wydaniu zgody przez odpowiednie urzędy antymonopolowe. Komisja Europejska i władze Ukrainy wydały zgodę (jesteśmy właścicielem terminalu w Odessie) i umowa powinna być zamknięta do końca roku.

Obecność HHLA na giełdzie nie pomagała specjalnie rozwojowi spółki, więc znajdziemy sposób na wycofanie spółki z giełdy. Spełnienie wymogów regulacyjnych wymaga kilku lat i taka jest perspektywa wycofania spółki z giełdy.

Jaki jest układ sił pomiędzy portami i armatorami?

Zauważamy w ostatnich dwudziestu latach dużą koncentrację wśród armatorów. Liczba klientów zawijających do naszych terminali zmalała z 50 do kilkunastu, w tym 4-5 bardzo dużych, co daje im bardzo mocną pozycję rynkową. W Unii Europejskiej trwa dyskusja czy ta sytuacja nie została spowodowana przez regulacje podatkowe w kilku krajach członkowskich. Niezależnie od przyczyn skutek jest taki, że mamy tylko kilku klientów, co utrudni funkcjonowanie portów. Sukces portów i terminali zależy od bliskich relacji z armatorami, a można to osiągnąć, gdy stają się udziałowcami portów i terminali. To podejście sprawdza się we Włoszech, portach Adriatyku. Za sukcesami operatorów terminalowych stoją często armatorzy, podobnie jak za dużymi firmami logistycznymi.

A co oznacza zakup akcji HHLA przez MSC? Lepszy dostęp do oferty portu i jego spółek?