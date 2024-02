Unia zbuduje połączenia na Ukrainę, a na Białoruś nie

KE przewiduje, że kolejowy ruch towarowy powinien zwiększyć swój udział w rynku o 50% do 2030 roku i podwoić do 2050 roku. Transport śródlądowy, drogi wodne i żegluga bliskiego zasięgu powinny zwiększyć swój udział w rynku o 25% do roku 2030 i do końca tego roku i o 50% do 2050 roku. Ruch na kolei dużych prędkości powinien się podwoić do 2030 roku i potroić do 2050 roku. Długość pociągów towarowych powinna wynosić co najmniej 740 metrów.

Na „Szlakach Solidarności” politycy wskazali konieczność wesparcia Ukraińskiej gospodarki i budowę połączeń komunikacyjnych, aby umożliwić dotarcie towarów rolnych i innych do Unii oraz na rynki światowe. Zaproponowali ocenę rozbudowy europejskich korytarzy transportowych na Ukrainę i Republika Mołdawii. Nowe linie kolejowe w ramach sieci bazowej lub rozbudowanej sieci bazowej budowane w obu krajach powstaną w europejskim standardzie szerokości toru 1 435 mm.

Współpraca Unii z Rosją i Białorusią w polityce TEN-T nie leży w interesie Unii, projekty połączeń z obu wymienionym krajami będą realizowane po 2050 roku. Ulepszone połączenia transgraniczne z Rosją i Białorusią nie są już sprawą priorytetową. Obecnie istnieją połączenia między Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą i Polską z tymi dwoma krajami.

Transport intermodalny

Transport intermodalny odpowiada za połowę tonokilometrów towarowych przewozów kolejowych w Europie i jego udział rośnie. Komunikat Komisji ds. Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności zakłada podwojenie tych przewozów, więc infrastruktura powinna umożliwiać ruch pociągów towarowych przewożących standardowe naczepy o wysokości do 4 metrów, z luzem nad dachem naczepy co najmniej 27 cm, a najlepiej 33 cm.

Czytaj więcej Regulacje Ue Wyboista droga dla paliw alternatywnych Dla koncernów motoryzacyjnych biopaliwa to kłopot, dla użytkowników szansa. W najbliższych miesiącach zapadną kluczowe decyzje o przyszłych napędach ciężarówek.

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) zostanie wdrożony w sieci kompleksowej do 2050 roku, na rozszerzonej sieci do 2040 r., a w sieci bazowej do 2030 roku. PE zaznacza, że przy wdrażaniu ERTMS na sieci kompleksowej, priorytet pod względem harmonogramu należy nadać liniom, które może przyczynić się do bezpiecznego i wydajnego transgranicznego międzynarodowego transportu kolejowego.