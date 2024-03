Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce

Jeżeli mamy naprawdę zawalczyć o klimat, to musimy to zrobić globalnie. To, co robi Europa, jest bez znaczenia. Moim zdaniem ludzie, gdy mają pustkę w sercu i głowie, to czegoś poszukują, stąd ten zwrot ku „religii” klimatycznej - mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS, europoseł PiS w latach 2014–2023.