Unia Europejska walczy z opóźnieniami płatności

PE tłumaczy inicjatywę zagrożeniem dla bytu mikro-, małych i średnich firm, które stanowią w EU 98 proc. podmiotów gospodarczych.

Przewoźnicy zadowoleni

Polska branża transportowa pozytywnie ocenia inicjatywę. – Naszym zdaniem jest to krok w bardzo dobrym kierunku, pod warunkiem rygorystycznego trzymania się proponowanych przepisów. Trzeba dopilnować, by nie było zbyt dużej liberalizacji relacji między podmiotami – należy wprowadzić takie przepisy, które uniemożliwiałyby stosowanie jakichś aneksów do umów, łagodzących skutki opóźnień. I oczywiście należałoby wykluczyć wszelkie możliwości wydłużania terminów płatności – podkreśla prezes ZMPD Jan Buczek.

Jego zdaniem wprowadzenie obligatoryjnych odsetek od każdego przekroczenia czasu płatności faktury i zryczałtowana rekompensata w wysokości minimum 50 euro, pokrywająca koszty np. upomnień, byłoby dużą szansą na uporządkowanie rynkowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla branży transportowej zatory płatnicze to jeden z największych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. – Sytuację pogarsza jeszcze fakt, że w łańcuchu zobowiązań, między klientem, a przewoźnikiem mamy całą masę pośredników. To powoduje, że termin rozliczenia usługi transportowej wydłuża się do ponad stu dni. Co więcej – wystarczy, by gdzieś w tej gęstej sieci pośredników znalazł się nieuczciwy kontrahent, by pieniądze, mimo wykonanej usługi, nigdy do przewoźnika nie dotarły – zwraca uwagę Buczek.

Zwraca uwagę, że w negocjacjach małe firmy mają słabszą pozycję. – Duże podmioty finansują swoją działalność ukrytym darmowym kredytem kupieckim na koszt małego przedsiębiorcy. Nic więc dziwnego, że nie są one zainteresowane zmianą przepisów. My, by utrzymać się na rynku, jesteśmy zmuszani do zaciągania kredytów, by uzupełniać brakujący kapitał – podkreśla prezes ZMPD.