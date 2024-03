Czy samorządy stać na kolej?

W latach 2022-2024 wydatki na przewozy pasażerskie stanowią od 12 proc. do 16 proc. wydatków ogółem województw ocenianych przez agencję ratingową Fitch. Główna ich część to wydatki bieżące, które w 2023 roku wzrosły od 29 proc. (wielkopolskie) do 46 proc. (mazowieckie). – Głównie z powodu rosnącej pracy przewozowej w związku ze wzrostem liczby pasażerów (przychody ze sprzedaży biletów nie wystarczają na pokrycie kosztów przewozów), konieczności rekompensowania przewoźnikom podwyżek cen paliw i energii, kosztownych lecz obowiązkowych przeglądów i modernizacji taboru, rosnących kosztów dzierżawy infrastruktury kolejowej oraz presji na wynagrodzenia, napędzanej dodatkowo wzrostem płacy minimalnej. Wydatki bieżące w ocenianych województwach mają dalej rosnąć w 2024 roku, ale same JST zakładają już mniejszy wzrost niż w ubiegłym roku, nie większy niż 13 proc. – wyjaśnia Senior Director, International Public FinanceFitch Ratings Dorota Dziedzic.

Zlecenia przewozów

Dziedzic przypomina, że nie można też pominąć znacznych wydatków majątkowych związanych z inwestycjami w kolej, które są konieczne ze względu na modernizację taboru, wymogi bezpieczeństwa oraz rosnące potrzeby mieszkańców. – Na przykład w województwie mazowieckiem w latach 2024-2028 Fitch przewiduje inwestycje na poziomie 10 miliardów zł, z czego około 13 proc. w transport kolejowy – porównuje Dziedzic.

Przypomina, że województwa, z własnymi spółkami kolejowymi, mogą zlecić im zadania inwestycyjne, co jednak zazwyczaj skutkuje zwiększeniem zadłużenia spółek. – Przykładowo, "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. prognozują wzrost zadłużenia do blisko 700 mln zł w średnim terminie, a Warszawska Kolej Dojazdowa – do około 80 mln zł. Zadłużone, chociaż relatywnie mniej, są także spółki "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. i Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. – zaznacza przedstawicielka Fitch Ratings.

Pyliński dodaje, że polski rynek kolejowy powoli wchodzi w fazę liberalizacji w związku z koniecznością zlecania przewozów w trybie konkurencyjnym, co jest szansą do stworzenia ram finansowych dla inwestycji taborowych, w tym zakupu taboru spalinowego do obsługi połączeń na liniach niezelektryfikowanych. – Ten już teraz jest wykluczony ze wsparcia ze środków unijnych, co ogranicza możliwości inwestycyjne polskich przewoźników i organizatorów. Stosują je m.in. Czesi, którzy coraz więcej zadań na przewozy regionalne zlecają w trybie konkurencyjnym na okres 10 lub więcej lat. Wyłonieni w ten sposób wykonawcy zamawiają m.in. u polskich producentów nowy tabor, w tym także spalinowe zespoły trakcyjne, które zastępują wysłużone Motoraki obsługujące linie niezelektryfikowane – przypomina Pyliński.