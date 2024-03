PKP SA ma nowy zarząd

Mocna reprezentacja SKM

Alan Beroud jako prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej był odpowiedzialny za realizację największego w historii projektu inwestycyjnego spółki, rozszerzającego park taboru o 21 nowych pojazdów o wartości 668 mln zł. Wprowadził kluczowe programy zwiększające efektywność energetyczną pojazdów i obiektów oraz spadku zużycia energii trakcyjnej, co przyczyniło się do poprawy wyników spółki. Wprowadził także nowatorski pakiet szkoleń dla pracowników. Jednocześnie posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami o znaczeniu strategicznym dla kraju, jak budowa terminala LNG, podziemne magazyny gazu w Wierzchowicach oraz kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie. Zarządzał także spółkami handlowymi w branży budowlano-konstrukcyjnej. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Posiada doktorat uzyskany w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu IKEN w Krakowie, a także tytuł EMBA dla sektora energetycznego oraz Master’s Certificate na The George Washington University.

Paweł Lisiewicz jest absolwentem MBA na Akademii Koźmińskiego, nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Hansard Research Scholars Programme na London School of Economics. Ukończył także Studium Prawa Spółek UW, kursy z zakresu finansów przedsiębiorstw Ernst&Young Academy of Business oraz kursy Railway Engineering-Integral Approach i Real Time Operations na Delft University of Technology. Zdał egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego KSAP. Lisiewicz przeszedł do PKP SA z SKM.

Jest managerem z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w obszarze publicznym. Od ponad 3 lat członek zarządu ds. rozwoju w Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2007-2015 jako pracownik służby cywilnej i administracji publicznej, był dyrektorem komunikacji i relacji inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kierował Gabinetem Prezydenta RP, z ramienia MSP był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (m.in. Enea S.A., Presspublica, PAIZ, Międzynarodowe Targi Poznańskie). Odbył staże w Institute of Economic Affairs w Londynie i Atlas Economic Research Foundation w Waszyngtonie.

Andrzej Bułczyński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Departamencie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury. Od niemal 16 lat związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Pracę w spółce rozpoczął w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, gdzie zajmował się m.in. umowami dotyczącymi gospodarowania majątkiem spółki z pozostałymi spółkami Grupy PKP. Następnie w Biurze Planowania Strategicznego odpowiadał za współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zagospodarowania terenów kolejowych, gdzie do najważniejszych projektów należała zabudowa linii kolejowej w sąsiedztwie stacji Gdańsk Główny (CH Forum Gdańsk).

We współpracy z PKP S.A. doprowadził do zrealizowania kluczowych inwestycji dotyczących przebudowy stacji i dworców w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie. W ostatnich latach, pracując w Biurze Strategii, był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Programu Kolej + oraz nadzorowanie Programu Przystankowego i Krajowego Planu Odbudowy w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej.