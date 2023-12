Protest przewoźników będzie trwał, spędzą Święta na granicy

Skala tego procederu widoczna jest po danych z systemu e-kolejka, z których wynika, że do kwietnia 2023 roku liczba przekroczeń ukraińsko-unijnej granicy każdego miesiąca sięgała 17-18 tys. ciężarówek, w przeważającej większości ukraińskich. W maju ich liczba wzrosła do 56 770, w czerwcu osiągnęła liczbę 81 272.

Wraz z rosnącą liczbą przyjeżdżających do Polski ukraińskich samochodów nasilały się protesty polskich przedsiębiorców, którzy domagali się przywrócenia zezwoleń i zakończenia rządowych szykan przy pomocy elektronicznej kolejki.

Do listopada liczba przekroczeń unijnej granicy wynosiła miesięcznie po blisko 80 tys. ukraińskich ciężarówek, dopiero po zablokowaniu 6 listopada przejść w Polsce zmalała do 67 tys. w listopadzie i do 43,3 tys. do 20 grudnia.

Czytaj więcej Drogowy Zaostrzony protest na polskich granicach Protestujący stwierdzili, że ukraińscy przewoźnicy nie wypełniają warunków sobotnich rozmówi zmniejszyli liczbę przepuszczanych ciężarówek.

Napływ konkurentów zaniepokoił nawet firmy z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, które 22 grudnia planuje akcję protestacyjną w centrum Szczecina. Blokady zorganizowali przewoźnicy ze Słowacji i Węgier.

Szybki wzrost konkurenta

Polscy przedsiębiorcy szacują, że dwie trzecie ukraińskich samochodów obsługuje zakazane dla nich przewozy między krajami unijnymi. Wart pół biliona złotych unijny rynek stanął otworem przed konkurentem, który nie musi spełniać żadnych z wyśrubowanych unijnych regulacji: od płac kierowcy po wymagania wobec bazy i taboru.