Jak kontrolować przewozy kabotażowe?

Wroński przypomina, że celem Pakietu mobilności jest wprowadzenie dla polskich firm barier w dostępie do rynku przewozów kabotażowych i do przewozów cross-trade.

Argumenty „przeciw”

Z takim stanowiskiem nie zgadza się Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które „negatywnie ocenia propozycję polegającą na wykreśleniu obowiązku zgłaszania w systemie SENT przez unijnego przewoźnika przewozu kabotażowego realizowanego na terytorium RP z uwagi na fakt, że obecnie nie ma w kraju żadnego narzędziarza, za pomocą którego monitorowano by skalę wykonywanych przewozów kabotażowych przez zagranicznych przewoźników” zauważa ZMPD w liście do Ministerstwa Infrastruktury. – Skala tych przewozów nie jest znana a tym samym nie jest znany ich wpływ na polski rynek transportowy – podkreśla dyrektor Departamentu Transportu w ZMPD Piotr Mikiel.

Przypomina, że Pakiet mobilności wprowadził ograniczenia w wykonywaniu kabotaży. – Ustanowił czterodniowy okres karencji pomiędzy przewozami kabotażowymi realizowanymi tym samym pojazdem na terytorium danego państwa członkowskiego. To jeden z trudniejszych do skontrolowania elementów, dotyczący wyłącznie przewoźników z krajów UE. Bez odpowiedniego narzędzia monitorującego przewóz kabotażowy służby kontrolne mają ograniczone możliwości wychwycenia takich przewozów – uważa Mikiel.

Zaznacza, że obowiązek zgłoszenia w systemie SENT już dotyczy zarówno przewozu tranzytowego, dwustronnego czy kabotażowego i nie jest sprzeczny z regulacjami unijnymi. – Państwa członkowskie mają swobodę w uregulowaniu pewnych kwestii związanych z przewozami kabotażowymi, o ile nie zmieniają one ogólnych warunków wykonywania tych przewóz, takich jak liczba operacji kabotażowych, termin ich realizacji czy okres karencji pomiędzy tymi operacjami – wymienia Mikiel.

Jest zdania, że wykreślenie obowiązku rejestracji wypływające z obawy, że „obowiązek ten może zostać uznany za środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przewozie towarów. Działanie to należy uznać za zbyt asekuracyjne, tym bardziej, że podobne rozwiązanie funkcjonuje już od kilku lat na Węgrzech w ramach systemu BIREG i jak do tej pory Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń, co do niezgodności tego rozwiązania z prawem unijnym”.