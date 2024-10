Mniej czarnego złota, ale wyniki portów lepsze

Długoletnie inwestycje w portową infrastrukturę przynoszą profity. Wyniki finansowe polskich portów skomentował na platformie X wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka: Jest bardzo dobrze. Porównując rok do roku, zysk netto wzrósł w: Porcie Gdańsk o 30,25 mln zł (+17%), w Porcie Gdynia o 20,43 mln zł (+23%), w Porcie Szczecin-Świnoujście o 22,37 mln zł (+25%).

Na Port Gdańsk przypadło 56,8 proc. całości przeładunków, czyli ponad 58 mln ton towarów. – Przeładunki ogółem za trzy kwartały spadły o 4,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast do końca tego roku zostały jeszcze 3 miesiące. Wiele wskazuje na to, że zakończymy go dobrym wynikiem, choć prawdopodobnie niższym ze względu na mniejsze przeładunki węgla – zaznacza prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Dorota Pyć.

Węgiel i paliwa

Powodem spadku są mniejsze obroty terminali węglowych, które przeładowały 5,7 mln t. (głównie w relacji importowej), to jest o 49 proc. mniej. Rosną za to obroty Naftoportu, w pierwszych trzech kwartałach przeładował ok. 30 mln t, o blisko 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Obecne możliwości przeładunkowe to 36 mln ton ropy oraz 4 mln ton produktów naftowych rocznie. Spółka planuje budowę szóstego stanowiska przeładunkowego, które umożliwi zwiększenie odbioru ropy o kolejne 9 mln ton rocznie.