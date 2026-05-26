Kwota, która nie tylko robi wrażenie, ale też jasno pokazuje, jak ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki ma największy port morski w kraju. Ale jego oddziaływanie wykracza daleko poza przeładunki i transport. Obejmuje też rynek pracy, wartość dodaną brutto, dochody gospodarstw domowych i ich wkład w finanse publiczne.

Nie tylko sam port

Według analizy PwC Polska wpływy z podatków od ładunków obsługiwanych w Porcie Gdańsk stanowią ważne źródło dochodów państwa. Tylko w 2024 r. wyniosły one 44,6 mld zł, czyli 6,5 proc. całkowitych wpływów do budżetu państwa. Dla zobrazowania skali – kwota 44,6 mld zł to równowartość środków pozwalających na budowę około 100 tys. mieszkań komunalnych. To także ponad 70 proc. rocznego budżetu programu 800+, którego koszt wynosi ok. 63 mld zł.

Wpływy do sektora finansów publicznych są też generowane z działalności gospodarczej prowadzonej w Porcie Gdańsk i w jego otoczeniu. W skali całej Polski w 2024 r. to około 8,8 mld zł.

– Port Gdańsk to organizm gospodarczy, ściśle powiązany z globalnym handlem, przynoszący realne korzyści dla mieszkańców Gdańska, Pomorza oraz całego kraju w wysokich corocznych wpływach do budżetu państwa. To środki, które wracają do obywateli na przykład w postaci usług publicznych, inwestycji czy programów społecznych, a jednocześnie dowód na to, że rozwój infrastruktury portowej to inwestowanie o strategicznym znaczeniu – wyjaśnia Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk.

Ponad 83 tys. miejsc pracy

Z raportu PwC Polska wynika też, że w Porcie Gdańsk zatrudnienie w podmiotach zajmujących się działalnością stricte portową i operacyjną znajduje około 16 tys. osób. Najwięcej, bo ponad połowa zatrudnionych mieszka w Gdańsku. Przedsiębiorcy działający w porcie zapewniają też miejsca pracy mieszkańcom okolicznych powiatów i ościennego województwa warmińsko-mazurskiego.

Rzeczywisty wpływ Portu Gdańsk na zatrudnienie jest jednak znacznie większy niż liczba osób pracujących bezpośrednio w porcie. Jego działalność stymuluje popyt na inne usługi, w tym transport, co generuje kolejne miejsca pracy. W 2024 r. działalność Portu Gdańsk wygenerowała łącznie 83,7 tys. miejsc pracy w całej gospodarce narodowej. Oznacza to, że co trzecie miejsce pracy powiązane z działalnością portu powstaje poza jego bezpośrednim otoczeniem. Co więcej, aż 5,7 proc. wszystkich pracujących w województwie pomorskim jest związanych z działalnością Portu Gdańsk – to co 20. miejsce pracy w regionie.

Wpływ Portu Gdańsk na społeczeństwo wykracza też poza jego pracowników. Szacuje się, że działalność portu zapewnia utrzymanie dla ponad 209 tys. osób w Polsce – to liczba odzwierciedlająca zaludnienie dużego polskiego miasta, jak na przykład Częstochowa, Radom czy Toruń. Dochody związane z pracą w porcie trafiają do blisko 70 tys. gospodarstw domowych, w tym rodzin z dziećmi. W 2024 r. łączna wartość dochodów tych gospodarstw wyniosła 8,1 mld zł. To ogromny impuls dla konsumpcji, który przekłada się na rozwój handlu, usług oraz gospodarki lokalnej i krajowej.

20 mld wkładu do PKB

Analizując wpływ Portu Gdańsk na wzrost gospodarczy, punktem odniesienia dla PwC Polska była wartość dodana brutto (WDB). To jedno z kluczowych pojęć w ekonomii – pokazuje, ile realnej wartości „dokłada” każdy podmiot (firma, sektor, branża) do gospodarki, czyli do tworzenia PKB. I w przypadku Portu Gdańsk jest to aż 20,5 mld zł. To całkowity efekt gospodarczy działalności portu w skali całej Polski.

PwC, w celu zobrazowania skali oddziaływania gospodarczego jednego portu morskiego, porównało WDB generowaną przez Port Gdańsk z WDB całego sektora górnictwa i wydobycia. Okazuje się, że odpowiada ona blisko połowie wartości dodanej tego sektora, wynoszącej ok. 43 mld zł.

Kluczowy filar rozwoju Pomorza

W badaniu PwC wykorzystano model Leontiefa, który pozwolił uchwycić pełną skalę oddziaływania Portu Gdańsk na gospodarkę, szacując zarówno bezpośredni, jak i pośredni oraz indukowany wpływ działalności gospodarczej. Bezpośredni efekt to aktywność firm działających w porcie. Pośredni obejmuje ich dostawców, a indukowany wynika z wydatków pracowników, które napędzają konsumpcję i dalszy rozwój gospodarki.

– Port Gdańsk to dziś znacznie więcej niż hub logistyczny – to jeden z filarów polskiej gospodarki. Jego działalność wzmacnia stabilność finansów publicznych, zwiększa dochody gospodarstw domowych i stymuluje rozwój lokalnych społeczności. To klasyczny przykład silnego efektu mnożnikowego – jedno ogniwo infrastruktury napędza zatrudnienie, dochody i rozwój w wielu sektorach gospodarki – podsumowuje Paweł Oleszczuk, dyrektor w zespole analiz gospodarczych PwC Polska.

Port Gdańsk – często postrzegany jedynie jako miejsce przeładunku towarów – okazuje się jednym z fundamentów ekonomicznego bezpieczeństwa kraju.

