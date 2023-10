Miliardy na fotowoltaikę na magazynach

Przewiduje rozbudowę magazynów i powielenie ich w głównych aglomeracjach logistycznych tam, gdzie firma notuje odpowiednią wielkość obrotów i widzi szanse na dalszy rozwój. – Decyzja o inwestycji we własne obiekty, takie jak ten w Wypędach k. Warszawy, jest wynikiem analiz, które przeprowadziliśmy. Równocześnie zakładamy w naszej strategii, że pozostaniemy aktywnym graczem na rynku najmu. W magazynach, które będziemy budowali jako DSV, zastosujemy rozwiązania redukujące emisję CO2, aby spełnić wymagania i nasze cele ESG.

Przełomową decyzją w naszych inwestycjach będzie zmiana technologii ogrzewania obiektów, czyli rezygnacja z gazu, który zastąpimy pompami ciepła – opisuje prezes DSV Solutions. Dodaje, że z 1 MWh energii elektryczne zużytej, wytworzy dzięki nowej technologii ekwiwalent 2, a nawet 4,8 MWh. Firma wykorzysta również instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i zbiorniki retencyjne na wodę opadową.

Stawki bez zmian, infrastruktura do poprawy

Prezes DSV zastrzega, że inwestycje nie powinny mieć jednak wpływu na wysokość naszych stawek. – Różnicę pokryją oszczędności energii wygenerowane w nowych obiektach spółki. 6-7 lat temu jej koszt stanowił 5-6 proc. ogólnego kosztu utrzymania magazynu. W 2021 roku udział ten wzrósł do kilkunastu procent, a dzisiaj, w niektórych obiektach, nawet do kilkudziesięciu procent – porównuje Cipiur.

Podkreśla, że dzięki inwestycjom wydatki na energię znacząco zmaleją, a nowe technologie zastosowane w projektach obiektów sprawią, że będą one zdecydowanie bardziej efektywne.

To nie koniec nakładów DSV. – Na początku 2023 roku do każdej z lokalizacji zakupiliśmy agregaty prądotwórcze. To duża inwestycja, która umożliwi każdej lokalizacji funkcjonowanie bez dostępu do krajowej sieci energetycznej, co w naszej branży ma kolosalne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa. Agregaty uzupełnią pod tym kątem infrastrukturę naszych obiektów, w których nie wykorzystujemy jeszcze banków energii. Razem z fotowoltaiką zapewni nam to konieczną stabilność dostaw energii – stwierdza Cipiur.