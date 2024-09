Nie boję się kooperacji

Największy wzrost w przewozach pasażerskich odbędzie się w przewozach regionalnych. Nimi też Siemens jest zainteresowany?

Siemens ma platformę Mireo która może mieć napęd elektryczny, wodorowy lub bateryjny. Technologia bateryjna jest dobrze rozpoznana, a w badaniach są nowe generacje akumulatorów, o jeszcze wyższej trwałości.

Jak wygląda potencjał wodorowych pociągów?

Wodór trzeba wyprodukować, musi mieć on odpowiednią czystość. Siemens jest zainteresowany całym wodorowym łańcuchem: od produkcji do dostawy, łącznie z pojazdem. Możemy to robić także we współpracy z lokalnymi partnerami. Nie jest zakończona praca nad regulacjami dotyczącymi wodorowych napędów, ale w transporcie masowym autobusy przecierają szlak, a za chwilę pójdą za nimi pociągi. Mamy w Niemczech trzy projekty wodorowe w trzech landach, które jeszcze w tym roku wyjadą z pasażerami na tory. Podczas wrześniowych targów InnoTrans nasz pociąg wodorowy będzie także kursował w Berlinie.