Państwo nie jest przygotowane do walki z wrogim kapitałem

Bez odblokowania kont pracownicy i podwykonawcy nie otrzymają wynagrodzenia. Firma może stracić płynność finansową. – Jest szansa na uratowanie firmy, jeżeli zostanie usunięta z listy sankcyjnej na początku stycznia. Prowadziłem firmę bardzo ekonomicznie, więc jesteśmy w stanie w ciągu roku odbudować całość – ocenia prezes Vesta Polska.

Podkreśla, że zarządzana przez niego firma to to jeden z największych przewoźników w rejonie Mazowsza. Miesięcznie obsługuje ponad 3 tys. zleceń transportowych i spedycyjnych. Jej klienci to m.in. duże międzynarodowe korporacje produkcyjne. Dysponuje 90 własnymi ciężarówkami oraz wynajmuje 21 tys. m kw. magazynów. W 2022 roku Vesta Polska zapłaciła – do polskiego budżetu – 4,6 mln zł z tytułu CIT. Z tytułu ZUS – 4,5 mln zł, a także VAT: 4,8 mln zł należnego VAT. – Przed kilku laty przed podpisaniem jednego z kontraktów firma była weryfikowana przez służby specjalne USA - również bez zastrzeżeń – zaznacza Rudnicki.

Mam udowodnić, że nie jestem wielbłądem

Przypomina, że połowa pracowników to Ukraińcy, a od wybuchu wojny spółka aktywnie wspiera Ukrainę w obliczu agresji rosyjskiej – wynajęła dla ukraińskich kierowców mieszkania i domy, organizowała transport generatorów prądotwórczych na Ukrainę. – Członkowie rodzin naszych pracowników - ich ojcowie, bracia – walczą teraz na froncie. Niektórzy nasi kierowcy wrócili do ojczyzny, aby tam walczyć z Rosją. Pomagaliśmy w organizacji transportów dla uchodźców do innych krajów UE, w tym do Holandii we współpracy z naszym holenderskim biurem wysłaliśmy ponad 20 osób. Pomagaliśmy w relokacji uchodźców do Kanady, Niemiec, Norwegii – wylicza prezes Vesta Polska.

Rudnicki jest z pochodzenia Ukraińcem, potomkiem polskich sybiraków, na Ukrainie nadal mieszka jego rodzina. – Udowadniam teraz, że nie jestem wielbłądem – dodaje gorzko Rudnicki.

W podobnej sytuacji do Vesty mogą znaleźć się inni przewoźnicy, którzy wykonywali przewozy do Rosji. Administracja nie zbierała danych o pochodzeniu założycielskiego kapitału, do czego nie jest zobligowana przepisami.