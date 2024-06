Firmy TSL przygotowują się na ożywienie gospodarcze

Elektryczne połączenie

Dla właścicieli i najemców nowe obiekty są szansą na zmniejszenie śladu węglowego działalności. Poza tym, że spełniają certyfikaty BREEAM, są także szansą na rozwój elektryfikacji transportu ciężkiego. Wysokie ceny taboru oraz przygotowania infrastruktury podnoszą koszty takich przewozów, jednak wymagania ESG zmuszają do przyjrzenia się sprawie.

Ministerstwo Środowiska przygotowuje wsparcie przy budowie infrastruktury (w wysokości 2 mld zł) i zakupie taboru (1 mld zł). Oba programy powinny ruszyć jesienią, jednak poza dopłatami w funkcjonowaniu logistyków niezbędne będą zmiany operacyjne, aby jak najefektywniej wykorzystać nakłady.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności opracuje dla branży TSL mapę, jak dojść w kolejnych latach do elektryfikacji na większą skalę. – Zamierzamy wypracowywać pilotażowe projekty, angażujące podmioty zainteresowane wejściem w elektromobilność, czyli liczymy na tych, którzy chcą być pierwszymi, aby z nimi wspólnie przejść całą drogę – wyjaśnia prezes PSNM Maciej Mazur.

Projekty zelektryfikowanego transportu ciężkiego uruchomiły m.in. DHL i Raben. Ten ostatni wykorzysta e-transport do obsługi najnowszych magazynów w Wiskitkach i na Obodrzyckiej. W Wiskitkach kilka elektrycznych ciągników siodłowych będzie wykonywało trasy po 50 km w obie strony, stosując wymianę naczep. Wykorzystywać będą ładowarki o mocy 480 kW. W przypadku Obodrzyckiej przejazdy będą jeszcze krótsze. – Obiekt został wyposażony w niezbędną infrastrukturę do ładowania E-trucków. Dodatkowo w standardzie zapewniamy również dostęp do ładowania elektrycznych samochodów osobowych, gdzie nasi partnerzy będą mieli do dyspozycji 3 stacje ładowania – wyjaśnia Styszyński.