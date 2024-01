W ciężarówkach Volvo na pierwszym miejscu

W grudniu zarejestrowano 2982 nowe samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony. Jest to jeden z lepszych wyników, na poziomie 2017 roku. Najlepszy wynik grudniowy zanotowano w 2021 roku z wynikiem 3677 aut. W całym 2023 roku rejestracje sięgnęły 35 502 sztuk, co jest nowym rekordem, wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Bieżący rok nie będzie jednak tak dobry. Importerzy spodziewają się spadku o 15-25 proc., co oznacza wynik ok. 28-30 tys. ciężarówek, co i tak będzie bardzo dobrym wynikiem. Floty muszą wymieniać samochody i cykl zakupowy pozostanie na wysokim poziomie.

O malejącym popycie świadczy m.in. grudniowy wynik, który był gorszy o 12,8 proc. od zanotowanego w 2022 roku oraz niemal 24-procentowy spadek rejestracji nowych ciągników siodłowych (spadek rejestracji utrzymuje się do września). Ten segment odpowiada za trzy czwarte rejestracji.

Miniony rok był słaby dla branży transportowej, było wyraźnie mniej zleceń, a stawki frachtowe zmalały pomimo wyraźnego wzrostu kosztów. Przedsiębiorcy transportowi notują mniejsze marże i częściej sięgają po używane samochody ciężarowe. Ich import w grudniu wzrósł o 9,9 proc. do 2272 sztuk, a w całym roku do 27 300 ciężarówek, co jest wynikiem lepszym o 5 proc. w stosunku do zanotowanego w 2022 roku, podaje statystyka PZPM.